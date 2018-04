Holwerder zwaargewond bij ongeluk Ternaard, getuigen gezocht

Een automobilist uit Holwerd is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Holwerterdijk bij Ternaard. De auto van de 33-jarige man botste door nog onbekende oorzaak frontaal tegen de auto van een 26-jarige vrouw uit Anjum. Zij zat met haar kinderen van 3 en 1 jaar in de auto. Alle betrokkenen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De man is er ernstig aan toe, het is onduidelijk hoe het met de vrouw en haar kinderen gaat.

De brandwacht en drie ambulances hebben hulp verleend bij het ongeluk. De traumahelikopter werd ook opgeroepen. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. Na een oproep op sociale media heeft zich één getuige gemeld, zegt de politie.