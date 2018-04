De politie heeft zaterdagavond een verwarde man aangehouden in zijn woning aan de Stelpswyk in Drachten. De 34-jarige man had zijn buren bedreigd. Die hadden een feestje gepland, maar de Drachtster wilde dat met messen verstoren. In zijn woning zijn meerdere messen in beslag genomen.

De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Leeuwarden. Er is aangifte van bedreiging gedaan tegen de Drachtster. De politie heeft psychische hulp voor de verdachte ingeschakeld.