Een inwoonster van Oosterwolde is zaterdagnacht met de schrik vrijgekomen, toen ze met haar auto door een muur van haar garage reed. De vrouw kwam thuis en wilde de auto in de garage parkeren, maar raakte vermoedelijk iets met de buitenspiegel. Van schrik trapte ze het gas in en vloog door de muur.

Omdat werd gedacht dat de automobiliste bekneld zat, werden de hulpdiensten opgeroepen. Die hoefden evenwel niet in actie te komen. De garage en de auto raakten flink beschadigd.