Streppel na winst op VVV-Venlo: "Een terechte overwinning"

SC Heerenveen was zaterdagavond te sterk voor VVV-Venlo. In stadion De Koel werd het 2-0 voor de ploeg van trainer Jurgen Streppel. Een terechte overwinning? "Uiteindelijk wel", vond de coach.

Streppel was met name over het begin van de wedstrijd tevreden. "Ik vond de eerste helft dat we bij vlagen echt mooie aanvallen hebben laten zien. De tweede helft was een stuk minder tot aan de 0-1 en toen waren we denk ik wel dominant. Een terechte overwinning." Toch zag Streppel ook ruimte voor verbetering. "Ik denk dat we beter kunnen, maar we hebben vandaag naar onze kwaliteiten gespeeld."

Streppel keek ook alvast vooruit. Dinsdag is ADO Den Haag, concurrent in de strijd om een ticket voor de play-offs, in het eigen Abe Lenstra Stadion de tegenstander. "Dat is wel een belangrijke wedstrijd. De winnaar doet geweldige zaken. Een mooie kraker waar we naar uitkijken."