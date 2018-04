VC Sneek verliest en houdt strijd om finaleplek spannend

De dames van VC Sneek hebben zaterdagavond geen goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de finale van de nationale volleybalcompetitie. De ploeg van Abe Meininger verloor met 3-1 van concurrent Regio Zwolle. De Snekers staan, ondanks de nederlaag, nog wel tweede, de plek die plaatsing zou betekenen voor de finale tegen koploper Sliedrecht Sport.

Sneek won de eerste set met 28-26. De tweede set ging met 25-18 naar de ploeg uit Zwolle. Daarna pakte de thuisclub de derde en vierde set met 25-16 en 25-22.

Sneek staat nog wel tweede, met een punt voorsprong op Zwolle. Zondag kan een andere concurrent, Alterno, op gelijke hoogte komen met Sneek, maar die ploeg moet dan wel winnen van Sliedrecht Sport. Woensdag neemt Sneek het op tegen Alterno. Als Sneek met 3-0 of 3-1 wint, is de ploeg zeker van een plek in de finale.