Sneek Wit Zwart in Assen onderuit tegen Achilles 1894

Sneek Wit Zwart is er zaterdagavond niet in geslaagd om een goed resultaat tegen Achilles 1894 te behalen. De ploeg van trainer Germ de Jong ging in Assen met 2-0 onderuit.

Na een klein kwartier spelen, kwam Sneek Wit Zwart op achterstand door een goal van Ids Hannema. Halverwege de eerste helft kreeg Sneek Wit Zwart zijn eerste kans van de wedstrijd. Het schot van Wesley Tankink ging helaas over de goal van Morten Otto.

In de tweede helft kreeg de thuisclub kans na kans, maar bleef een tweede Asser goal uit. Sneek Wit Zwart ging op jacht naar de gelijkmaker en kreeg twintig minuten na de rust een goede kans, maar topscorer Gerben Visser schoot de bal een meter over. Daarna was het aan de andere kant wel raak. Jean Pierre N'Gouan besliste met een individuele actie de wedstrijd.

Volgende week gaat Sneek Wit Zwart op bezoek bij Holllandia.

Achilles 1894 - Snits Wyt Swart ??? (1-0). 13. Ids Hannema 1-0, 83. Jean Pierre N'Gouan 2-0.