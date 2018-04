Twee auto's botsen op elkaar bij Ternaard: persoon gewond

Op de Holwerterdijk in Ternaard is zaterdagmiddag een verkeersongeluk gebeurd. Twee auto's zijn op de weg tussen Holwerd en Ternaard op elkaar gebotst. Bij het ongeluk waren vier personen betrokken. Een van hen raakte gewond en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Drie anderen, een vrouw en twee kinderen, zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer en drie ambulances hebben hulp verleend. De traumahelikopter is ook opgeroepen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen.