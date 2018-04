Friese fanfares winnen tweede en derde divisie van ONFK

Op de tweede dag van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) zijn er in de derde en vierde divisies Friese orkesten in de prijzen gevallen.

In de tweede divisie eindigde Vereniging Fanfare Constantia uit Menaldum op de eerste plaats. Dit orkest behaalde onder leiding van Paul van Gils maar liefst 91 van de 100 punten. Eerder op de dag werd de derde divisie afgewerkt. Het hoogste aantal punten (91) ging naar De Bazuin uit Augustinusga. Dit orkest stond onder leiding van dirigent Gerk Huisma. Tweede werd Muziekvereniging Stêd Sleat met dirigent Durk Krol (87 punten).

Complete uitslagen zijn te vinden op de website van de ONFK. Zaterdag, vanaf 19.00 uur, zullen zeven fanfare-orkesten strijden om de hoogste eer in de eerste divisie. Ook dit is live te volgen via de website en de app van Omrop Fryslân.