Invaller Werumeus Buning bezorgt ONS Sneek punt tegen ACV

ONS Sneek heeft zaterdagmiddag op het nippertje nog een punt gepakt op bezoek bij ACV. Invaller Rein Werumeus Buning was de reddende engel voor de ploeg van trainer Chris de Wagt, door in de laatste minuut voor de gelijkmaker te zorgen. Het duel in Assen eindigde in 2-2.

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam van de voet van Fabian Stevens. De middenvelder van ONS Sneek schoot na een kwartier de bal net achter de goal van Ben Wormmeester. Twintig minuten later kwamen de Snekers toch op voorsprong. Na een rappe omschakeling was het topscorer Curty Gonzales die zijn ploeg aan de leiding bracht, zijn vijftiende van het seizoen.

Gelijkmaker

Een kleine tien minuten na de rust kwam ACV weer op gelijke hoogte. Een vrije trap van Pascal Huser was ONS Sneek-keeper Barry Ditewig te machtig. Twintig minuten later was het opnieuw Huser die uit een vrije trap Ditewig verschalkte en daarna ACV aan de leiding bracht. Het zag ernaar uit dat ONS Sneek met een nederlaag van het veld zou stappen, maar in de laatste minuut was het Werumeus Buning die ervoor zorgde dat zijn ploeg toch nog een punt pakte.

Friese derby

Volgende week speelt ONS Sneek tegen Harkemase Boys .De aftrap van de Friese derby is om 16.30 uur in Sneek.

ACV - ONS Snits 2-2 (0-1). 36. Curty Gonzales 0-1, 53. Pascal Huser 1-1, 72. Huser 2-1, 90. Rein Werumeus Buning 2-2.