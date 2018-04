VIDEO: Op wolf lijkend beest loopt door velden bij Appelscha

Het lijkt erop dat de wolf ook Friesland heeft bereikt. In Appelscha zag Sanne Graafstra zaterdagochtend een beest rennen belde direct daarna haar vader. Anne Graafstra is erop afgegaan en heeft het beest gefilmd. Volgens Graafstra lijkt het beest veel op een wolf en volgens hem zeggen deskundiges dat ook.

Vrijdagnacht zijn in Boijl drie schapen doodgebeten. Dat is niet ver van Appelscha vandaan. Volgens Graafstra kan het zomaar zijn dat deze wolf daar verantwoordelijk voor is.

In andere delen van Nederland is de wolf al eerder gesignaleerd maar voor Friesland zou dit de eerste keer zijn. Graafstra kreeg na zijn bericht op Facebook met zijn filmpje via via reacties dat de wolf ook in onder andere het Fochteloërveen gezien is.