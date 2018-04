Toekomst Kunstmaand Ameland staat op losse schroeven

De toekomst van Kunstmaand Ameland is onzeker. De provincie stelt voor de editie van 2019 geen subsidie beschikbaar. Zonder die subsidie van 25.000 euro is het voor de organisatie lastig het evenement op touw te zetten.

Om toch een vervolg aan de Kunstmaand te kunnen geven, wordt onder andere de middenstand van het eiland gevraagd de begroting sluiting te krijgen.

De Kunstmaand wordt in november dit jaar voor de 21e keer georganiseerd. Op het hele eiland zijn kunsttentoonstellingen te zien. De Kunstmaand is in het leven geroepen om het toeristenseizoen op Ameland te verlengen.