Friezen en Groningers protesteren bij boorlocatie NAM

Ruim honderd Friezen en Groningers hebben zaterdag geprotesteerd bij de boorlocatie van de NAM bij Warfstermolen/Pieterzijl. De NAM heeft aangekondigd op deze locatie te fracken. Dit is een methode van hydraulisch kraken met chemicaliën, om uit de diepere bodemlagen gas te kunnen halen. Omwonenden zijn fel tegen de plannen. Ze vrezen voor nieuwe aardbevingen.

Volgens minister Wiebes is deze wijze van gaswinning wel veilig. De NAM mag het fracken bij de locatie tot 2025 uitvoeren. Vrijdag was er in de provincie Groningen bij Garsthuizen een beving van 2,8 op de schaal van Richter. Deze week werd ook bekend dat de NAM bij Blije wil fracken.