Monsterfietstocht door Noorwegen voor Friese hartziekte

Tien cardiologen uit Nederland stappen komende zomer op de fiets voor een monstertocht van 543 kilometer in Noorwegen. Dat doen ze om geld in te zamelen voor onderzoek naar de van oorsprong Friese genetische hartspierziekte PLN. Die ziekte moet rond de 14e eeuw in Fryslân zijn ontstaan, hoogstwaarschijnlijk bij de familie Albeda.

De ziekte is bij zo'n 1000 mensen vastgesteld, maar de cardiologen denken dat veel meer mensen in Fryslân en daarbuiten deze hartafwijking hebben. Mensen met de aandoening hebben ernstig hartfalen of kunnen plotseling sterven.