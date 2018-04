Cambuur speelde goed, maar kan beter volgens Hake

SC Cambuur heeft vrijdagavond een goede wedstrijd gespeeld, maar er had meer ingezeten. Dat zegt trainer René Hake over de 3-0 overwinning tegen FC Dordrecht. "We hebben verzuimd om meer goals te maken. Op een aantal momenten hadden we de trekker beter moeten overhalen, dat had een nog hogere uitslag kunnen opleveren."

Spits Martijn Barto was er vrijdag na twee gemiste wedstrijden, weer bij. Hij schreef de 2-0 en de 3-0 op zijn naam, maar bleef daar nuchter onder. "Het was inderdaad een goede wedstrijd. We hebben de nul gehouden en drie keer gescoord. Dat is wat je moet doen."

Ook Jordy van Deelen was tevreden. "Een heerlijke overwinning, 3-0. We speelden een goede wedstrijd en hebben goed voetbal laten zien."