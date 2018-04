Akkrum verandert in het New York van 1896

Akkrum gaat deze zomer terug in de tijd, en verandert in het New York van 1896. In dat jaar bouwde de oud-Akkrumer Frank Cooper het grootste warenhuis in die Amerikaanse stad. Daar zijn ze in Akkrum trots op, en daarom bouwen ze dat warenhuis op schaal na in het centrum van het dorp.

Honderden vrijwilligers steken zich in de kledij van toen om de beleving echt te maken. Vrijdag werd het bouwbord onthuld, en konden de vrijwilligers al eventjes proefdraaien. Het gebouw moet klaar zijn voor 9 juni. Dan gaat Akkrum voor het eerst terug in de tijd.