Op de Oldehove is vrijdag de tweede meertalige videoprojectie in première gegaan. 'Weagen/Waves/Wellen' is gemaakt door producent/muzikant René Duursma, schrijver/dichter Rodaan al Galidi en animator Antonia Rehnen. Bij de projectie wordt gebruikgemaakt van het werk van dichter Tsjêbbe Hettinga en beelden uit het Fries Film Archief.

Dit is de tweede projectie op de Oldehove. Ieder kwartaal komt er een nieuwe projectie.