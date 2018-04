Drachtster Boys begint play-offs met winst na strafschoppen

De zaalvoetbalvrouwen van Drachtster Boys zijn de play-offs goed begonnen. Thuis tegen FC Gelre bleef het 2-2, maar na strafschoppen wonnen de Drachtsters.

Handen vol

In de eerste helft ging het heen en weer. De keepsters hadden de handen vol, maar het duurde lang voordat de eerste goal viel. Uiteindelijk was het Roosmarijn Hendriks die de score opende voor FC Gelre.

Gelijke hoogte en verlenging

Vroeg in de tweede helft bracht Anita Vellema de Drachtsters op gelijke hoogte. Vijf minuten later scoorde Jessie Prijs zelfs de 2-1 uit een rebound. Gelre kwam wel terug. Iris Thus schoof de bal netjes in de hoek: 2-2. Het lukte beide teams niet om nogmaals te scoren, en dus kwam het aan op verlenging. Ook daarin werd niet gescoord.

Strafschoppen

Een strafschoppenserie moest daarom voor de beslissing zorgen. De Drachtsters namen de strafschoppen beter, en beginnen daarom de play-offs met een overwinning.

Play-offs

In de play-offs gaat het erom wie het eerste twee wedstrijden wint. De tweede wedstrijd tussen beide teams is volgende week in Doetinchem.