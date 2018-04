Geen Friese winnaars op eerste dag ONFK

Op de eerste dag van de Open Nederlands Fanfare Kampioenschappen waren vrijdag in De Lawei geen Friese kampioenen in de vierde en vijfde divisie.

De vier orkesten die in de vijfde divisie op het podium kwamen, speelden het werk Grounds van de in Heerenveen geboren componist Jacob de Haan. Nil Sine Labore uit het Groninger Boerakker werd kampioen. Het beste Friese orkest werd CMV Advendo uit Morra-Lioessens onder leiding van Thom Zigterman. Dat orkest werd derde.

In de vierde divisie speelden negen orkesten. Net als in de vijfde divisie werd een Groninger orkest kampioen: MV Sereno uit Baflo. Melodia uit Wijckel was de beste Friese fanfare. De groep haalde onder leiding van Jeanette Valkema 90 van de 100 punten, en dat was goed voor een tweede plaats. Derde werd Stêd Sleat onder leiding van Durk Krol.

Zaterdag 14 april zijn de drie andere divisies aan de beurt. Alles is te volgen vanaf 9:40 via de livestream op onze website of via de Omrop-app. Om 10:00 uur eerst de derde divisie, gevolgd door de fanfares in de tweede divisie (14.00), en als laatste de strijd om de prijzen in de eerste divisie (19.00).