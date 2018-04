Raadsleden gaan door met verzet tegen uitzetbeleid

Gemeenteraadsleden van Tytsjerksteradiel en Leeuwarden hielden vrijdagavond in Burgum een stil protest tegen het uitzetten van een Afghaans gezin uit het azc in Burgum. Ze zijn boos, omdat in beide gemeenten eerder een motie aangenomen werd, waarin de minister werd gevraagd om het uitzetbeleid uit te stellen, vanwege het gevaar in Afghanistan.

De deelnemers liepen hand in hand door het dorp, en hadden borden mee met teksten als 'Don't send Afghans back'. Een van de aanwezigen was GroenLinks-raadslid Birgitte Scheepsma van de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij hoorde het nieuws over de uitzetting vrijdagochtend van Maedeh Rahimi, die in het azc woont. Als raadslid voelt Scheepsma zich machteloos tegen de beslissingen van de Nederlandse overheid, maar ze blijft strijdbaar.

Voor Maedeh was het een zware dag, omdat hij zelf ook uit Afghanistan komt. Voor haar, haar ouders en haar zusje kan dit ook zomaar gebeuren. Toch haalt ook zij kracht uit het stille protest. ''Het is mooi om te zien dat we niet alleen staan in deze strijd. Afghanistan is echt niet veilig.''

Scheepsma gaat, in samenwerking met andere deelnemers van de demonstratie, door met het verzet tegen het uitzetbeleid.