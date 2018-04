Play-offs dichterbij voor Cambuur na vierde winst op rij

Sportclub Cambuur heeft voor de vierde keer op een rij gewonnen. Op bezoek bij FC Dordrecht waren de Leeuwarders met 0-3 te sterk. Daniel Crowley zorgde al snel voor de 0-1. Martijn Barto, die de afgelopen twee wedstrijden miste met een blessure, was in de tweede helft de grote man met twee goals.

Goed begin

Na tien minuten zonder echte mogelijkheden, was het bij de eerste kans van Cambuur direct raak. Middenvelder Daniel Crowley kreeg wat ruimte op het middenveld, en schoot op mooie wijze raak vanaf twintig meter.

Een paar minuten later kreeg de thuisploeg haar eerste kans. Jafar Arias kon van een voorzet geen goal maken.

In de laatste minuut van de eerste helft kreeg Xander Houtkoop de kans op de 0-2. Na een voorzet van Jordy van Deelen schoot Houtkoop echter naast.

Vroeg in de tweede helft had Denis Mahmudow de gelijkmaker op de schoen. Oog in oog met Cummins miste hij de goal op een paar centimeter.

Barto weer terug

Daarna toonde Martijn Barto weer zijn waarde. De spits had twee wedstrijden gemist, vanwege rugklachten, maar vrijdag was hij er weer bij. Na een mooie aanval, via Houtkoop en Schils, schoot Barto de 0-2 tegen de touwen.

Een minuut later was het zelfs bijna 0-3. Houtkoop schoot net naast. Daarna was Mahmudov wederom dicht bij een goal voor Dordrecht. Hij ging weer alleen op Cummins af. Ditmaal raakte Mahmudov de paal.

De beslissing

Met nog een klein kwartier te spelen, zorgde Barto voor de beslissing. Crowley leek de bal te verspelen in het strafschopgebied van Dordrecht, maar Barto stond weer op de goede positie. Hij maakte zijn tweede goal van de wedstrijd.

Zo pakt de ploeg van René Hake zonder grote problemen drie punten in Dordrecht, en dat is de vierde overwinning op een rij voor de Leeuwarders. De play-offs komen daarmee steeds dichterbij.

FC Dordrecht - SC Cambuur 0-3 (0-1) 13. Daniel Crowley 0-1, 53. Martijn Barto 0-2, 78. Martijn Barto 0-3

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Jordy van Deelen, Matthew Steenvoorden, Robbert Schilder, Sai van Wermeskerken (80/Cody Claver); Mathias Schils, Daniel Crowley, Daan Boerlage; Xander Houtkoop (76/Justin Mathieu), Martijn Barto (80/Martijn Barto), Kevin van Kippersluis