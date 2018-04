Vrouwen SC Heerenveen naar halve finale beker

De voetbalvrouwen van Sportclub Heerenveen hebben zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van de beker. In de kwartfinale wonnen de Heerenveners met 2-4 bij Achilles '29.

Al bij de rust was het 0-2 in Groesbeek. Fenna Kalma was met een vrije trap dicht bij de openingstreffer, maar die viel uiteindelijk na een klein half uurtje door Laura Strik. Een paar minuten voor de rust maakte Tiny Hoekstra de 0-2.

Tweede helft

In de tweede helft liep Heerenveen verder uit. Vlak nadat Achilles met tien vrouwen verder moest, zorgde jeugdinternational Kalma voor de 0-3. Nathalie van der Heuvel maakte er zelfs 0-4 van. Achilles '29 deed nog wel wat terug: Yvette Derks schoot raak uit een penalty, en in de blessuretijd maakte Sophie Cobussen de 2-4.

Verder liet Heerenveen het niet komen, en dus plaatsen de Heerenveense vrouwen zich voor de halve finale.

De andere halve finalisten

De vrouwen van Ajax en PSV spelen ook in de halve finale. Zaterdag wordt de laatste halve finalist bekend gemaakt in de wedstrijd tussen Jong Alkmaar en CTO Eindhoven.