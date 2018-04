Grousters willen geen vaarweg door De Burd

Tijdens een informatiebijeenkomst van de provincie in Grou was er vrijdagmiddag veel verzet tegen de plannen voor verbetering van de vaarweg naar Drachten. In de plannen die er nu liggen wordt onder andere nagedacht over een nieuwe vaarweg door landbouwgebied Hege Warren en recreatie- en natuurgebied De Burd bij Grou. De vaarweg moet dienen als verbinding tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten, en dan voornamelijk naar het Drachtster industriegebied De Haven.

Het grootste deel van de kleine honderd aanwezigen uit en rondom Grou zijn zeer tegen op de variant door De Burd. Ze zijn bang voor aantasting van de natuur en voor het gevaar voor het recreatieverkeer. De meesten vinden de vaarweg helemaal niet nodig en ook veel te duur.

Sonja Busch, projectleider van de provincie Fryslân, zei na afloop dat ze blij is met de inbreng van de Grousters. Ze neemt die inbreng mee in het voorstel dat straks naar de staten gaat. De staten nemen op 20 juni een besluit over het vervolg van de plannen in het kader van de provinciale visie op de vaarwegen. Het kan zijn dat de besproken variant dan van tafel gaat. Zo niet, dan volgt er nog een traject van zo'n twee jaar voordat een besluit over de vaarwegen wordt genomen.