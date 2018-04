FNP-motie voor meer biodiversiteit aangenomen

De motie van de FNP voor meer biodiversiteit en eerlijk loon voor de boeren in het nieuwe Europese landbouwbeleid is unaniem aangenomen. Dat gebeurde op het jaarlijkse congres van de Europarlementspartij EFA in Duitsland. De EFA is een alliantie van 40 regionale democratische partijen uit meer dan tien lidstaten van de Europese Unie. De Europarlementariërs van de EFA kunnen nu met de motie aan de slag.

De FNP wil met de motie werk maken van natuurinclusieve landbouw. Dat is landbouw met onder andere aandacht voor biodiversiteit in het landschap, en een goed en eerlijk inkomen voor de boeren.