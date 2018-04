Sjinkie Knegt gaat autocrossen als ontspanning

Sjinkie Knegt doet dit seizoen mee aan het NK autocross voor toerauto's. De shorttracker uit Bantega is van plan om er bij alle zes wedstrijden die op het programma staan bij te zijn. Volgens Sjinkie is het crossen voor hem een mooie manier om te ontspannen buiten het schaatsen om. Hij kijkt ernaar uit om met zijn vrienden naar de wedstrijden te gaan.

Op dit moment steekt Knegt wel zestig uren per week in het klaarmaken van de auto en de trainingen. Dat kan, omdat de shorttracktraining nu stilligt.

Als de voorbereiding op het nieuwe seizoen straks weer begint, kan hij niet zoveel tijd meer vrijmaken. Maar aan alle wedstrijden deelnemen moet lukken, zegt Sjinkie.

De Bantegaaster doet mee in een Subaru, die hij zelf helemaal op orde heeft gemaakt voor de races. Op 26 mei komt hij voor het eerst in actie in Haarle. Op 9 juni is Sjnikie in Noardburgum te bewonderen.