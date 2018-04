Relaxen in de Prinsentuin met de Relaxerette

Wederom een bijzonder project in het kader van LF2018: de Relaxerette. Het is een grote installatie met ronddraaiende hangmatten. De installatie is bedacht door kunstenaar Arjan Kruidhof, en is ontwikkeld in samenwerking met Explore the North en Lân fan taal. Mensen kunnen zich in de installatie gratis nestelen en krijgen, langzaam ronddraaiend, muziek en poëzie te horen via een koptelefoon.

De opening was vrijdag als onderdeel van het Talentuinfestival in de Prinsentuin. Gedeputeerde Sietske Poepjes zou ook een rondje meedraaien, maar toen het zover was, durfde ze toch niet.

Het doel is dat de Relaxerette de hele zomer op tournee gaat langs allerlei festivals, zoals Oerol, het Oranjewoudfestival en Simmerdies.

Weagen/Waves/Wellen op de Oldehove

Op de Oldehove gaat vrijdag ook nog de tweede meertalige videoproductie in première. 'Weagen/Waves/Wellen' is gemaakt door producent/muzikant René Duursma, schrijver/dichter Rodaan al Galidi en animator Antonia Rehnen. Bij de projectie wordt gebruik gemaakt van het werk van dichter Tsjêbbe Hettinga en beelden uit het Fries Film Archief.