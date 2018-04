Een Irakese asielzoeker uit het azc van Burgum moet vijf maanden de cel in, omdat hij zijn vrouw en kinderen geregeld aan het mishandelen was. Dat gebeurde al in Irak en ging door toen het gezin drie jaar geleden in Nederland kwam te wonen. De man ontkent dat.

Naast de celstraf komt de man onder toezicht van de reclassering, en moet hij zich laten behandelen. Hij mag geen contact zoeken met zijn vrouw en vier kinderen.