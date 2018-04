De stichting Grut Hermana heeft 9.500 euro subsidie gekregen van de provincie voor een groot theaterstuk. Het stuk wordt in november gespeeld en gaat over de gevolgen van de grote brand in de kerk van Minnertsga in 1947.

Het is de bedoeling dat de dorpsgemeenschap en de regio zoveel mogelijk worden betrokken bij het filmische locatietheaterproject. De provinciale subsidie komt uit het Iepen Mienskipsfûns.