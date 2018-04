VIOD-vrouwen stappen over naar Harkemase Boys

De voetbalvrouwen van VIOD uit Driezum stappen over naar Harkemase Boys. Dat is een opvallende overstap, want VIOD speelt in de Hoofdklasse, het hoogste amateurniveau. Het vrouwenteam van Harkemase Boys speelt momenteel nog vijf niveaus lager in de Vijfde klasse.

De vrouwenafdeling van VIOD wilde samenwerken met Harkemase Boys, maar dat is niet gelukt. Daarom heeft het vrouwenteam en een meisjesteam van VIOD zelf het initiatief genomen om over te stappen naar de Harrekieten.

Het hoofd van de jeugdopleiding in Driezum, Jos Miedema, gaat met de vrouwen mee naar Harkema. Daar wordt hij verantwoordelijk voor het technische beleid van de vrouwenafdeling.

Stroomversnelling

"We hadden al plannen om met de vrouwen op een hoger niveau te komen", zegt bestuurslid Piet Zijlstra van Harkemase Boys. "Met de komst van Miedema en de VIOD-vrouwen komt dat in een stroomversnelling."