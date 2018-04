Stil protest van raadsleden tegen uitzetting Afghaans gezin

Raadsleden uit Tytsjerksteradiel en Leeuwarden houden vrijdagavond een stil protest tegen de uitzetting van een Afghaans gezin uit het azc van Burgum. De familie, bestaande uit de ouders en drie dochters, is vrijdagochtend opgehaald om teruggebracht te worden naar Afghanistan. De raadsleden zijn het niet eens met de gang van zaken.

In zowel Tytsjerksteradiel als Leeuwarden is een paar maanden geleden een motie aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen om voorlopig geen mensen meer uit te zetten naar Afghanistan, omdat het daar niet veilig is. De raadsleden lopen vrijdag in een stille tocht van het gemeentehuis in Burgum naar het centrum van het dorp.