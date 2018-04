Omrop TIP: Volg het ONFK live

36 fanfareorkesten, uit heel Nederland en het buitenland, spelen vrijdag 13 en zaterdag 14 april in De Lawei in Drachten om de titel van Open Nederlands Fanfare Kampioen. Over vijf verschillende divisies worden de hoogste eer en de prijzen van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) verdeeld. De ONFK is beide dagen live te volgen via Omropfryslan.nl/live, de stream hierboven en de Omrop-app.

Live op Omropfryslan.nl

De deelnemende orkesten spelen verplichte werken. Die werken worden door een internationale jury beoordeeld. Alle optredens van vrijdag en zaterdag zijn rechtstreeks te volgen bij Omrop Fryslân. Vrijdag vanaf 16.00, met eerst de 5e divisie en daarna de 4e divisie (18.30). Zaterdag 14 april begint de live-uitzending om 10.00 uur met de 3e divisie, gevolgd door de fanfaren in de 2e divisie (14.00) en als laatste de strijd om de prijzen in de 1e divisie (19.00). Meer informatie over de deelnemers en de werken die worden gespeeld, is te vinden op Onfk.nl.

Koperkanaal

Tijdens het concours worden ook opnamen gemaakt voor het videokanaal en de audiostream 'Koperkanaal' van Omrop Fryslân. Koperkanaal is er speciaal voor liefhebbers van de muziek van harmonie, fanfare en brassband. Koperkanaal bestaat uit livestreams van HaFaBra evenementen zoals het ONFK, het videokanaal op Youtube, de audiostream Omropfryslan.nl/koperkanaal en het radioprogramma Koperkanaal FM (elke zondag tussen 6.00 en 8.00 uur op de radio).