Aan It Jacht in Joure is vrijdagmiddag een kind van 2,5 jaar oud gevonden in het water. Buurtbewoners vonden het kindje en haalden het naar de waterkant. De hulpdiensten hebben het kind, dat nog leefde, daarna direct gereanimeerd en met de traumahelikopter meegenomen naar het ziekenhuis in Groningen.

Het kind zou aan het spelen zijn geweest in de tuin. Daaromheen zit een hek, maar het kind is toch in het water beland. Hoe dat kon gebeuren en hoe het nu met het kind is, is niet duidelijk.