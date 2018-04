Rechtszaak schietpartij bij Thialf kan voorlopig niet verder

Het duurt nog drie maanden voordat de rechtszaak over de schietpartij op Clafis-directeur Bert Jonker zal plaatsvinden. Vrijdag was bij de rechtbank in Leeuwarden de regiezitting. Duidelijk werd dat de zaak voorlopig niet verder kan. Dit komt omdat de verdachte na het schietincident naar Spanje is gevlucht. Daar werd hij aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.

Chantage

Het openbaar ministerie wil hem nu echter ook vervolgen voor chantage. Dat staat niet in het uitleveringsverzoek aan Spanje en kan niet zomaar worden toegevoegd. Daarom is er nu opnieuw een rechtshulpverzoek ingediend in Spanje. De officier van justitie verwacht dat het nog wel drie maanden duurt voordat daar een reactie op komt.

Doorverwijzing

In de tussentijd staat het proces niet helemaal stil. De zaak is doorverwezen naar de rechter-commissaris, zodat daar alvast vragen kunnen worden gesteld naar aanleiding van onderzoek door deskundigen. Dat zou er voor moeten zorgen, dat als de zaak wel inhoudelijk wordt behandeld, het allemaal wat sneller gaat.

Schietpartij

Op 7 januari 2017 werd Bert Jonker, directeur van Clafis, in zijn hand geschoten op de parkeerplaats van Thialf. Op dat moment werden in Heerenveen het EK allround en het EK shorttrack gehouden. Clafis is sponsor van een schaatsteam. Over de toedracht van de schietpartij verschillen de meningen. Volgens Jonker werd hij op het parkeerterrein tegengehouden en werd er daarna op hem geschoten. Volgens de verdachte was hij echter niet de persoon met het vuurwapen, maar had Jonker dat. Het zou tijdens een worsteling zijn afgegaan. Om de precieze toedracht te achterhalen, is er in februari van dit jaar een reconstructie geweest.

Ziek

De verdachte zit momenteel niet in voorarrest. Omdat hij ernstig ziek is en moet worden behandeld, mag hij de zaak thuis in Leiden afwachten.