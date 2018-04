Vrijdagmarkt Leeuwarden: "Oorlog is altijd verliezen"

Krijgen we oorlog? Steeds meer mensen vragen zich dat af. Gifgasaanvallen, rode lijnen waar de vijand overheen gaat, oorlogstaal van niet de meest stabiele wereldleiders... Op de vrijdagmarkt in Leeuwarden maakten de meesten zich nog niet zo druk. "Het is een machtsspelletje. Wie een bom gooit, krijgt er ook één terug. Dat laten ze wel uit hun hoofd dus." Anderen zijn wat banger: "Met zo'n Trump aan de knoppen ben ik er niet gerust op."

De gifgasaanval in Syrië heeft wel veel mensen verontwaardigd: "Dat we dat met ons allen toelaten, dat kan toch niet!" Maar of het daarom tot een bombardement moet komen? "Ze moeten het hele zootje, inclusief Poetin, een bom op de kop gooien!", zei iemand, maar volgens een ander zijn niet alleen de Russen de 'bad guys' in dit verhaal. Niet iedereen maakte zich overigens even druk: "Ach, het zal niet zo snel veranderen..."