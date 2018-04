Schoolkinderen proeven, ruiken, voelen en maken gezond eten

Bijna zeshonderd schoolkinderen in de omgeving van Sneek kregen vrijdag lessen over gezond eten. Studenten van ROC Friese Poort en hogeschool Van Hall Larenstein lieten de kinderen in aanraking komen met gezond eten. Dit deden de studenten door de zintuigen van de kinderen te prikkelen. Ze konden proeven, ruiken, voelen, bekijken en zelf eten maken.

De initiatiefnemers van de gezonde lessen hopen dat ze dit voortaan elk jaar mogen doen. Mogelijk dat het volgend jaar ook verder verspreid over Fryslân verspreid wordt, met hulp van andere scholen.

De opening van de smaaklessen werd vrijdag verzorgd door wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân op de Sint Maartenschool in Bolsward. Als openingshandeling moest De Man twee hapjes proeven.