Plannen voor duurzame woningen aan de rand van Harkema

In Harkema zijn plannen voor duurzaam, ecologisch en betaalbaar wonen aan de rand van het dorp. Met behulp van een enquête willen de lokale initiatiefnemers onderzoeken of er belangstelling is voor de plannen. Het plan is volgens de bedenkers bedoeld voor mensen die bewust in een natuurlijke en rustige omgeving willen wonen en zich tevreden stellen met een kleiner huis.

De bedenkers van het plan willen ook graag weten wat belangstellenden willen betalen voor de eventuele koop- of huurwoningen. De uitkomsten zullen worden gedeeld met de gemeente Achtkarspelen en de provincie.