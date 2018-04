Drinkende snorfietser (19) moet rijbewijs opnieuw inleveren

Een 19-jarige snorfietser uit Leeuwarden is donderdagmiddag opnieuw betrapt op het drinken van alcohol tijdens het rijden. Een motoragent zag de snorfietser een blikje bier drinken en zette hem op de Voorstreek aan de kant. Na een blaastest bleek dat de man veel te veel had gedronken. Uit een drugstest ontstond bovendien het vermoeden dat hij ook onder invloed was van THC.

De Leeuwarder moest zijn rijbewijs inleveren en is aangemeld voor een cursus over verkeersgedrag. De beginnend bestuurder had zijn rijbewijs net een maand terug, nadat het eerder was ingenomen vanwege alcoholgebruik in het verkeer.