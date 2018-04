Verdachte van aanslag op Clafis-baas voor de rechter

De 57-jarige man die verdacht wordt van poging tot moord op Bert Jonker staat vrijdag voor de rechter. Vorig jaar januari werd de baas van Clafis op de parkeerplaats van Thialf in zijn hand geschoten.

De verdachte en Jonker hadden een zakelijk conflict. Jonker zou zijn bedrijf overnemen, maar dat ging niet door. Kort daarna ging het bedrijf van de verdachte failliet. Daarna heeft hij twee jaar lang geprobeerd Jonker te chanteren.

Volgens de verdachte heeft hij geen aanslag op het leven van Jonker gepleegd, maar had de Clafis-baas zelf een wapen bij zich, dat bij de worsteling afging. De zaak wordt vrijdag nog niet inhoudelijk behandeld.

In Spanje opgepakt

Na de aanslag op 7 januari vluchtte de verdachte naar Spanje. Daar werd hij in de buurt van Barcelona opgepakt. Hij zit op dit moment niet meer vast omdat hij ernstig ziek is en behandeld wordt aan kanker. Hij staat onder elektronisch toezicht, heeft een contactverbod en is niet welkom in Fryslân.