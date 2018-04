Foutloos bombardement van Leeuwarder F-16's bij IS-strijd

Nederlandse piloten van F-16's, waaronder die van de Leeuwarder vliegbasis, hebben tussen 2014 en 2016 geen fouten gemaakt bij hun missies in Irak en Syrië. Dat staat volgens het AD in een brief die minister Ank Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De piloten gooiden meer dan 2.000 bommen in de strijd tegen IS en zijn daarbij niet één keer buiten het boekje gegaan. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier gevallen onderzocht waarbij twijfels waren of de piloten wel de goede besluiten hadden genomen. Daarbij zou een onbekend aantal burgerslachtoffers zijn gevallen.

Omdat het inzetten van wapens in alle gevallen legitiem was, ziet het OM geen reden voor strafrechtelijk onderzoek.