Twijfel in Weststellingwerf over SDW als coalitiepartner

De kans bestaat dat Weststellingwerf een nieuw college van burgemeester en wethouders krijgt zonder de sociaal-democratische SDW, de grootste partij in die gemeente. Bij verscheidene andere partijen in de raad, zoals het CDA, bestaat twijfel over de SDW als coalitiepartner. Dat bleek uit het verslag dat informateur Roelof Theun Hoen van de VVD donderdag presenteerde aan de raad van Weststellingwerf. Hoen deed het voorstel om VVD en CDA de opdracht te geven om een nieuw college te vormen. Die twee partijen zullen vanaf maandag praten met andere partijen die de VVD en het CDA aan een meerderheid moeten helpen. VVD en CDA zullen ook met de SDW praten, maar ook met mogelijke andere collegepartners, zoals Weststellingwerfs Belang en D66.

Bezwaren met voorstel PvdA

VVD en CDA lieten donderdag wel weten dat ze grote bezwaren hebben met het PvdA-voorstel om de norm voor bijzondere bijstand te verhogen naar 130% van het minimum. Het CDA laat zelfs weten dat dit punt voor hen een breekpunt is. Ook willen VVD en CDA werken aan een nieuwe bestuurscultuur in Weststellingwerf. Die gemeente moet voortaan minder bepalend en regisserend optreden, maar meer 'faciliterend'. Met name het CDA betwijfeld of zo'n cultuuromslag wel mogelijk is met de SDW. De SDW is ontstaan als een samenwerkingsverband van drie progressieve partijen, waaronder de PvdA.

Draagvlak

Woordvoerder Cor Trompetter van de SDW vindt dat zijn partij als de grootste gewoon thuishoort in het nieuwe college van B en W. Een nieuw college met de grootste drie partijen SDW, VVD en CDA heeft het meeste draagvlak en is volgens Trompetter ook het beste in staat om de gewenste veranderingen door te voeren.