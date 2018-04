Sander Arends uitgeschakeld in kwartfinale door topfavoriet

De Leeuwarder tennisser Sander Arends is met zijn dubbelmaat Adil Shamasdin in het Marrokaanse Marrekech uitgeschakeld in de kwartfinale. Het duo Nikola Mektić en Alexander Peya, dat als eerste is geplaatst, was te sterk.

De eerste set ging nog met 6-3 naar Arends en zijn maat, maar Mektić en Peya wonnen de tweede set met dezelfde cijfers. In de supertiebreak werd het 10-5 voor het als eerste geplaatste duo.

Het was het eerste toernooi dat Arends met zijn Canadese partner Shamasdin speelde. De Leeuwarder klimt na dit toernooi naar de 70e plaats op de wereldranglijst voor dubbelspelers.