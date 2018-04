Grote 3D-animatie van Halve Maen in Harlingen

In het kader van de Nationale Museumweek is er vrijdagavond in Harlingen een grote 3D-animatie te zien van het schip Halve Maen. Een schaalmodel is het hele jaar in het Westfries Museum in Hoorn te zien, maar dat is een bruikleen uit het Hannemahuis. Voor de Nationale Museumweek komt de Halve Maen voor een keer terug naar Harlingen. Op de generale repetitie donderdagavond konden mensen al een goed beeld krijgen van wat er straks te zien is.