Schreiersbrug tijdelijk open voor fietsers en voetgangers

De Schreiersbrug in Dokkum gaat tijdelijk weer open voor fietsers en voetgangers. Er komt een 30-kilometerzone en drempels in de weg. Dat heeft wethouder Pytsje de Graaf donderdagavond gezegd in de raadscommissie Omkriten. De brug is in 2017 afgesloten voor fietsers en voetgangers omdat de parallelweg door de komst van de Sintrale As te druk zou worden. Het zou voor de fietsers en voetgangers niet veilig meer zijn.

Uiteindelijk zou een nieuwe brug over het Dokkumer Grootdiep ervoor moeten zorgen dat de voetgangers en fietsers toch aan de andere kant konden komen. De komst van de brug duurt echter langer dan van tevoren werd gedacht. En daarom is de Schreiersbrug voor hen nu weer tijdelijk toegankelijk.