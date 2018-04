Aris komt slecht derde kwart in Leiden niet meer te boven

De basketballers van Aris hebben donderdagavond niet voor een stunt kunnen zorgen in Leiden. De Leeuwarders verloren met 72-59.

Goed tweede kwart

Na het eerste kwart in de Vijf Meihal zag Aris al tegen een grote achterstand aan. Het was 26-11 voor Leiden. Daarna kwamen de mannen van Tony van den Bosch goed terug, waardoor het bij rust 40-34 was.

32 procent

In de tweede helft liep Leiden alweer snel uit naar een grotere voorsprong. Het derde kwart ging met 19-12 naar de thuisploeg. Het was niet zo dat Aris geen kansen had om in de wedstrijd te blijven, maar de Leeuwarders misten te veel schoten. Slechts 32% was raak.

Emile Blackman was topscorer bij de Leeuwarders. De guard had 22 punten en pakte daarnaast ook nog eens acht rebounds.

Play-offs

Door het verlies blijft Aris staan op de zesde plaats, met evenveel punten als Apollo Amsterdam. Beide ploegen hebben nog drie wedstrijden te spelen. De nummers 1 tot en met 6 van de Dutch Basketball League plaatsen zich voor de play-offs.