Konijnen reproduceren niet genoeg op Schiermonnikoog

Konijnen op Schiermonnikoog produceren niet genoeg kleine konijnen en daarom wil beheerder Natuurmonumenten hen daarbij helpen. Zij willen de diertjes vangen met hulp van een fret. De konijnen worden dan bijelkaar gezet om daarmee te fokken. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het niet.

De konijnen kunnen ook niet zomaar weer worden losgelaten, want dan zijn ze heel kwetsbaar voor katten en roofvogels. Op het Waddeneiland is al jaren een tekort aan konijnen. Ze zijn belangrijk om het landschap open te houden en de holen is een geliefde broedplaats voor vogels, zoals de heidehipper en de bergeend.

Als de konijnen zijn gevangen, kunnen zij ook worden ingeënt tegen ziekten en wordt er genetisch onderzoek gedaan. Studenten zijn nu al twee weken bezig om het aantal konijnen op Schiermonnikoog te tellen. Konijnen importeren van het vaste land is heel ingewikkeld en daarom geen optie.