PvdA in De Fryske Marren niet te spreken over keuze voor VVD

Wietze de Haan van de PvdA in De Fryske Marren is niet te spreken over de keuze van het CDA en de FNP om met de VVD in gesprek te gaan voor een nieuw college. Volgens hem betekent het "een verdere verrechtsing" van het dagelijks bestuur. En dat terwijl de linkse partijen het bij de afgelopen verkiezingen goed hebben gedaan. Donderdagavond heeft informateur Sander de Rouwe zijn advies aan de gemeenteraad gepresenteerd.