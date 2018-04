CDA en FNP willen in Tytsjerksteradiel met ChristenUnie

Het CDA en de FNP proberen in Tytsjerksteradiel een college te vormen zonder de PvdA waarmee zij de afgelopen acht jaar in het college zaten.

In plaats van de PvdA kiezen de twee partijen nu voor de ChristenUnie. De PvdA heeft een zetel verloren en zit nu nog met drie zetels in de raad. De ChristenUnie heeft de twee zetels behouden en is de op een na kleinste partij.

Grote inhoudelijke veranderingen in het beleid zijn niet te verwachten, zegt informateur Gjalt Benedictus. GroenLinks en de VVD zijn ook in beeld geweest om als derde partij aan te schuiven in de onderhandelingen, maar de ChristenUnie was voor zowel het CDA als de FNP een acceptabele keuze.