Werkstraf geëist tegen vrachtwagenchauffeur ongeluk Joure

Tegen een 28-jarige vrachtwagenchauffeur uit Roelofarendsveen is donderdag in Leeuwarden 240 uur werkstraf geëist voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk bij Joure. Verder wil de Officier van Justitie dat de man een jaar lang niet mag rijden, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De chauffeur reed in september 2016 achterop een rij auto's die voor het oude verkeersplein aan het wachten was. Daarbij kwam een 51-jarige inwoner uit Zaandam om het leven. De chauffeur kon zich er niets meer van herinneren, maar zei direct na het ongeluk dat hij met zijn navigatiesysteem bezig was. Op 26 april doet de Leeuwarder rechtbank uitspraak.