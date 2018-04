Crone: "De Friesland moet autonoom blijven werken"

Zorgverzekeraar De Friesland moet een autonoom werkend bedrijf blijven dat vanuit Leeuwarden de zorg in Fryslân zo goed als mogelijk organiseert. Dat zegt burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden als reactie op het nieuws dat directeur Bert van der Hoek in oktober vertrekt bij De Friesland. De Friesland fuseert op 1 april met Zilveren Kruis. Beide zorgverzekeraars zijn onderdeel van het Achmeaconcern.

Het vertrekken van topman Van der Hoek mag er vooral niet toe leiden dat De Friesland nu een filiaal wordt, dat niet meer zelfstandig besluiten kan nemen, zegt burgemeester Crone. De burgemeester zal hier binnenkort over praten met de directie van Achmea.

80 procent van de Friezen

De burgemeester wijst erop dat zo'n 80 procent van de mensen in Fryslân verzekerd zijn bij De Friesland of bij Zilveren Kruis. Dat geeft de verzekeraar een grote verantwoordelijkheid en rechtvaardigt ook een autonome positie, zo zegt de burgemeester.

Bij De Friesland zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt over investeringen in zorgpreventie, bijvoorbeeld in de vorm van meer gymnastiek op school. Crone vindt het belangrijk om die afspraken door te trekken naar de toekomst. Het moet niet zo zijn dat De Friesland in de toekomst dergelijke afspraken niet meer kan maken vanwege de fusie met Zilveren Kruis.

Zorgen

De ondernemingsraad van De Friesland probeerde eerder om de fusie met Zilveren Kruis tegen te houden via een procedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. De medewerkers maakten zich toen zorgen over het verlies van banen en zelfstandigheid.