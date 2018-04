"Een prachtig feest, maar we leven van dag op dag..."

Voor Marcel Timmerman en José Rozema uit Drachten was het een belangrijke dag: ze zijn donderdag getrouwd! Het zou een grote trouwerij worden met alles erop en eraan in het gemeentehuis van Drachten en daarna nog een fantastisch feest in het Sportcafé. Maar het verliep anders.

Marcel werd ziek. Ernstig ziek. Zo ernstig dat hij niet meer beter zal worden. Maar de trouwerij afzeggen, dat wilden ze beslist niet. Met hulp van verpleegkundigen en andere medewerkers van Nij Smellinghe werd een ruimte in het ziekenhuis omgebouwd tot trouwzaal, compleet met slingers en catering voor de honderd gasten. Bovendien kwam de trouwambtenaar van Smallingerland speciaal voor Marcel en José naar het ziekenhuis. Zo kon de trouwerij toch doorgaan met vrienden en familie, waaronder Roos en Fleur, de beide dochters van Marcel.

Veel gasten twijfelden of ze het paar nu wel moesten feliciteren, gezien de situatie. "Natuurlijk, dat kan zeker!", zegt José, "want ik trouw vandaag met de liefde van mijn leven!" Ook Marcel straalde: "Het is een prachtig feest zo, met iedereen erbij, maar we leven van dag tot dag."

Nij Smellinghe werkte graag mee aan deze trouwceremonie in hun ziekenhuis. "Het is een mooi voorbeeld dat de patiënt bij ons bepalend is voor ons handelen", zo liet het ziekenhuis weten.