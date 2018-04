Het telefonisch boeken van een rit bij Jobinder is vanaf mei gratis. Jobinder is het wmo- en leerlingenvervoerssysteem in Noordoost-Fryslân. Tot nu toe moet je een starttarief betalen, vijf cent per minuut en de gebruikelijke belkosten.

Provinciale Staten hebben gezegd dat zij vinden dat het gratis moet kunnen en dat gebeurt nu dus. Mensen die gebruikmaken van Jobinder kunnen met terugwerkende kracht compensatie krijgen voor de belkosten.